Anac: Latam responde por 42% do crescimento recorde da aviação brasileira em 2025

AVIAÇÃO

O número de passageiros aéreos transportados no Brasil cresceu 11,2 milhões em 2025 ante 2024, para 129,6 milhões, maior demanda já registrada no País. Cerca de 42% dessa alta foi puxada pela Latam, segundo dados da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac).

A empresa transportou 46,7 milhões de passageiros domésticos e internacionais no ano passado. O número representa um crescimento de 4,7 milhões (11,2%) na comparação com 2024.

"O recorde da aviação brasileira é um marco importante e os dados deixam claro que a eficiência e os investimentos da Latam foram determinantes para esse resultado", afirma o CEO da Latam Brasil, Jerome Cadier, destacando que pelo menos quatro em cada 10 novos passageiros de voos domésticos e internacionais no Brasil em 2025 embarcaram em um voo da companhia.

A Latam encerrou 2025 com taxa média anual de ocupação de 84,2% em seus voos no Brasil, número recorde para a empresa. Ao longo do ano, a companhia lançou 20 novas rotas domésticas, também o maior número já registrado pela aérea.

Dados nacionais

Segundo os dados setoriais da Anac, o volume de passageiros domésticos atingiu 101,2 milhões em 2025,superando pela primeira vez a marca de 100 milhões, com alta de 8,4% ante 2024 e de 5,3% sobre o recorde anterior, de 2015.

No mercado internacional, a movimentação chegou a 28,4 milhões de passageiros, crescimento de 13,4% em relação a 2024, mantendo a trajetória de alta iniciada em 2021.

A Anac destaca ainda que a demanda total avançou 11,3% em 2025, enquanto a oferta cresceu 10,2%, com expansão tanto nos mercados doméstico quanto internacional.

