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aviação Anac notifica operadores de dois aviões ligados a Vorcaro por suspeita de voos irregulares Agência cobra explicações sobre viagens realizadas por duas aeronaves sem autorização para táxi aéreo

A Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) notificou os operadores de dois aviões privados ligados ao caso do banqueiro Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, para esclarecer possíveis irregularidades no transporte de passageiros.

As duas aeronaves teriam sido utilizadas pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), em viagens realizadas em agosto e outubro de 2025.

Em despacho assinado em 28 de outubro e obtido pelo Globo, a Anac informa que notificou os operadores dos aviões de matrículas PS-FSW e PP-BIO, porque nenhum dos dois tinha autorização para realizar transporte remunerado de passageiros. Procurado, Alexandre de Moraes não se manifestou.

"Tendo em vista que as aeronaves de marcas PP-BIO e PS-FSW não podem ser empregadas de maneira remunerada, essa Superintendência encaminhou ofício aos operadores de ambas aeronaves questionando, entre outras coisas, a natureza dos voos realizados no período investigado pelos Parlamentares", afirma o documento, assinado pelo superintendente de Operações da Aviação Geral, Edvaldo Rodrigues de Oliveira.

A agência informou que aguarda as respostas dos operadores para avaliar a existência de eventuais irregularidades.

No documento, a Anac cita expressamente reportagens sobre o deslocamento atribuído a Moraes em 7 de agosto de 2025, na véspera de uma reunião com Vorcaro. A agência pondera, entretanto, que as informações disponíveis não permitem comprovar que o ministro tenha viajado no PS-FSW.

“Quanto às circunstâncias em que foi realizado o voo de 7 de agosto de 2025, com passageiros que, conforme informado na solicitação, não integravam o quadro do proprietário ou operador da aeronave, esclarece-se que a ANAC não dispõe de informações individualizadas acerca de todos os voos realizados por aeronaves civis, tampouco mantém registros ordinários das circunstâncias operacionais de cada voo”, afirma o documento da Anac, acrescentando:

“O acesso às informações específicas sobre as circunstâncias e as condições de realização de voos ocorre em situações pontuais, a exemplo de ações de fiscalização presencial em aeródromos, nas quais os agentes de fiscalização podem abordar a aeronave e solicitar esclarecimentos e documentos pertinentes à operação, ou mediante requisição específica ao operador, no contexto, por exemplo, de processo de apuração em curso”.

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