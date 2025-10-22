A- A+

BAGAGEM DA MÃO Anac quer saber de empresas aéreas se preço das passagens caíram após cobrança por bagagem de mão Taxa para mala levada na cabine só vale para voos internacionais

A Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) pediu às empresas aéreas informações sobre os preços das passagens para verificar se os valores caíram ou não com a cobrança pela bagagem de mão.

Os dados serão usados nas discussões do projeto em discussão na Câmara que proíbe a cobrança pela mala de mão.

A ideia é verificar a tarifa sem opção de bagagem no compartimento acima do assento dos passageiros é realmente mais barata do que a "light".

O assunto será tratado na tarde desta quarta-feira entre o presidente da Anac, Tiago Faierstein, o relator do projeto, deputado Neto Carletto (Avante-BA).

Além do preço, outros parâmetros serão apresentados pelo presidente da Anac, que pediu um estudo técnico sobre o assunto, após o presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), considerar abusiva a cobrança de bagagem de mão e pautar a matéria na Casa.

Duas companhias nacionais passaram a cobrar uma tarifa adicional para acomodar malas de mão no bagageiro superior das aeronaves em voos internacionais. Segundo a Anac, elas não cobram por mochilas que vão debaixo dos assentos. Os voos domésticos estão livres da cobrança da bagagem de mão.

Para a Anac, a taxa pelo despacho da mala nos porões das aeronaves deve ser mantida.

Veja também