Anac quer saber de empresas aéreas se preço das passagens caíram após cobrança por bagagem de mão
Taxa para mala levada na cabine só vale para voos internacionais
A Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) pediu às empresas aéreas informações sobre os preços das passagens para verificar se os valores caíram ou não com a cobrança pela bagagem de mão.
Os dados serão usados nas discussões do projeto em discussão na Câmara que proíbe a cobrança pela mala de mão.
A ideia é verificar a tarifa sem opção de bagagem no compartimento acima do assento dos passageiros é realmente mais barata do que a "light".
O assunto será tratado na tarde desta quarta-feira entre o presidente da Anac, Tiago Faierstein, o relator do projeto, deputado Neto Carletto (Avante-BA).
Além do preço, outros parâmetros serão apresentados pelo presidente da Anac, que pediu um estudo técnico sobre o assunto, após o presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), considerar abusiva a cobrança de bagagem de mão e pautar a matéria na Casa.
Duas companhias nacionais passaram a cobrar uma tarifa adicional para acomodar malas de mão no bagageiro superior das aeronaves em voos internacionais. Segundo a Anac, elas não cobram por mochilas que vão debaixo dos assentos. Os voos domésticos estão livres da cobrança da bagagem de mão.
Para a Anac, a taxa pelo despacho da mala nos porões das aeronaves deve ser mantida.