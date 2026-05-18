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Agência Nacional de Aviação Civil Anac reajusta em até 5,2% tarifas aeroportuárias do Galeão e de Confins Com a atualização, a tarifa máxima de embarque doméstico no Galeão passará de R$ 34,11 para R$ 35,91, enquanto a internacional subirá de R$ 60,41 para R$ 63,59

A Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) reajustou os tetos das tarifas aeroportuárias dos aeroportos internacionais Tom Jobim - Galeão (RJ) e de Confins (MG). Os novos valores poderão ser praticados 30 dias após a divulgação pelas concessionárias.

Os tetos das tarifas de embarque e conexão de passageiros, além das tarifas de pouso e permanência de aeronaves, foram reajustados em 5,2% no Galeão e em 4,7% em Confins.

Com a atualização, a tarifa máxima de embarque doméstico no Galeão passará de R$ 34,11 para R$ 35,91, enquanto a internacional subirá de R$ 60,41 para R$ 63,59. Em Confins, a tarifa doméstica irá de R$ 33,56 para R$ 35,15 e a internacional, de R$ 67,34 para R$ 70,54.

Segundo a agência, os porcentuais refletem a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) entre abril de 2025 e abril de 2026, acrescida dos efeitos dos fatores previstos nos contratos de concessão.

Já os tetos das tarifas de armazenagem e capatazia de cargas dos dois aeroportos tiveram reajuste de 4,3915%, com base exclusivamente na inflação acumulada no período.

A Anac afirmou que os reajustes estão previstos contratualmente como mecanismo de atualização monetária para preservar o equilíbrio econômico-financeiro das concessões aeroportuárias.

"A tarifa de embarque é a única paga pelo passageiro e tem a finalidade de remunerar a prestação dos serviços, instalações e facilidades disponibilizadas pela concessionária aos passageiros", afirmou a agência por meio de nota.

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