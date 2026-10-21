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aviação Anac: Tarifa aérea tem redução de 0,5% em setembro enquanto QAV sobe 54,4% Os valores são atualizados pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA)

A tarifa aérea média no Brasil ficou em R$ 746,62 por trecho percorrido em setembro, segundo a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac). O desempenho é uma redução de 0,5% em relação ao mesmo período do ano passado, porém alta de 1,9% em relação à setembro de 2024.

Em paralelo, o preço do querosene de aviação (QAV) praticado no mesmo período cresceu 54,4% em relação à setembro de 2025 e ficou em R$ 5,66/litro. Na comparação com 2024, a alta é de 32,5%. Os valores são atualizados pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA).

A metodologia da Anac para o cálculo das tarifas médias engloba todos os bilhetes aéreos adquiridos em setembro pelos passageiros domésticos, rota a rota, considerando apenas o preço pago pelo serviço de transporte aéreo, não incluindo taxas adicionais, como serviços adquiridos à parte (franquia de bagagem, marcação de assentos, entre outros) e taxas de embarque

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