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Anac: Tarifa aérea tem redução de 0,5% em setembro enquanto QAV sobe 54,4%

Os valores são atualizados pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA)

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Anac: Tarifa aérea tem redução de 0,5% em setembro enquanto QAV sobe 54,4%Anac: Tarifa aérea tem redução de 0,5% em setembro enquanto QAV sobe 54,4% - Foto: Stefano Rellandini/AFP

A tarifa aérea média no Brasil ficou em R$ 746,62 por trecho percorrido em setembro, segundo a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac). O desempenho é uma redução de 0,5% em relação ao mesmo período do ano passado, porém alta de 1,9% em relação à setembro de 2024.

Em paralelo, o preço do querosene de aviação (QAV) praticado no mesmo período cresceu 54,4% em relação à setembro de 2025 e ficou em R$ 5,66/litro. Na comparação com 2024, a alta é de 32,5%. Os valores são atualizados pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA).

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A metodologia da Anac para o cálculo das tarifas médias engloba todos os bilhetes aéreos adquiridos em setembro pelos passageiros domésticos, rota a rota, considerando apenas o preço pago pelo serviço de transporte aéreo, não incluindo taxas adicionais, como serviços adquiridos à parte (franquia de bagagem, marcação de assentos, entre outros) e taxas de embarque

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