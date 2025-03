A- A+

Anac vai liberar voos com jatos comerciais em Fernando de Noronha

A Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) informou nesta terça-feira que vai liberar a operação com jatos no aeroporto de Fernando de Noronha a partir de abril.

Como a capacidade do aeroporto é limitada, a agência vai fazer a distribuição de slots (autorizações para pousos e decolagens), sistemática adotada em terminais muito movimentados, como Congonhas (SP), por exemplo.

Uma portaria da Anac, editada em outubro de 2022, restringiu a operação de aviões de grande porte no terminal de Noronha, devido a problemas na pista. Ficou autorizada apenas operações com turboélices.

Após a realização de obras, visitas técnicas da Anac, as viagens com jatos serão retomadas.

Atualmente, a pista está em fase de homologação pela Anac e a divisão de slots em discussão, segundo técnicos do governo.

"Após interlocuções e visitas técnicas envolvendo Anac, operador aeroportuário e empresas aéreas, concluiu-se que a partir de abril de 2025 o Aeroporto de Fernando de Noronha poderá retomar as operações comerciais com aeronaves a jato, desde que as obras de revitalização estejam concluídas e homologadas pela Agência", informou a Anac em nota.

Com a suspensão das operações da Voepass pela Anac, a partir desta terça-feira para 15 destinos, incluindo Noronha, o terminal fica atendido temporariamente somente pela Azul, que opera aviões de pequeno porte em voos regionais.

Após a reabertura do aeroporto para jatos, Gol e Latam também poderão operar no terminal de Noronha.

