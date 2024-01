A- A+

Concurso Anatel abre inscrições para concurso público com salário inicial de R$ 16,4 mil Do total de 50 vagas, metade vai aceitar qualquer diploma de ensino superior

A Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) abriu nesta sexta-feira as inscrições do concurso público para contratar 50 especialistas em Regulação de Serviços Públicos de Telecomunicações. O salário inicial é de R$ 16,4 mil e 50% das vagas disponíveis aceitam diplomas de qualquer área.

As inscrições vão até 26 de fevereiro. A previsão é que as provas objetivas e discursiva sejam realizadas no dia 26 de maio. Os profissionais aprovados serão lotados na sede da Anatel, em Brasília (DF). É o sexto concurso em toda a história da Agência e o primeiro desde 2014.

As provas para todos os candidatos serão realizadas nas capitais dos 26 estados e Distrito Federal. A avaliação biopsicossocial das pessoas com deficiência e o procedimento de heteroidentificação dos candidatos negros também serão realizadas em todas as capitais.

Etapas

Após as provas objetivas e prova discursiva, haverá a avaliação de títulos. Ou seja, a comprovação de diplomas, certificações e registros profissionais. O curso de formação, para a ocupação do cargo, tem carga horária de 140 horas. Os candidatos aprovados vão receber o equivalente a 50% do salário inicial durante o curso de formação.

Distribuição

Há vagas para seis especialidades. No caso dos cargos de para Ciências de Dados e Geral a banca vai aceitar qualquer diploma de ensino superior devidamente registrado no MEC.

Ciências Contábeis – 3 vagas

Ciência de Dados – 15 vagas

Direito – 8 vagas

Economia – 4 vagas

Engenharia – 10 vagas

Geral – 10 vagas

Banca

A banca responsável pelo concurso é o Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe).

"Enem dos concursos"

A Anatel optou pela não aderência ao Concurso Nacional Unificado, que vai realizar provas simultâneas em 220 cidades. O Banco Central do Brasil, no cargo de analista, também continuou com processo seletivo separado.

Os 21 órgãos que aderiram ao chamado “Enem dos concursos” vão selecionar 5,9 mil candidatos com nível superior e 692 de nível médio. Há salários de até, aproximadamente, R$ 23 mil.

