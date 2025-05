A- A+

TELECOMUNICAÇÕES Anatel apreende eletrônicos não homologados em centrais do Mercado Livre, Amazon e Shopee Operação mirou depósitos nos estados de Goiás, São Paulo, Minas Gerais, Santa Catarina, Bahia e Rio de Janeiro

A Agência Nacional de Telecomunicações ( Anatel) realizou nesta segunda-feira uma operação para apreender aparelhos eletrônicos não regularizados pela agência. A ação mirou as centrais de distribuição do Mercado Livre, Amazon, e Shopee.

Foram apreendidos aparelhos não homologados pela Anatel, como drones, celulares e aparelhos de rádio.

A fiscalização mirou as centrais de distribuição dos principais martketplaces no país, Mercado Livre, Amazon e Shopee. Foram alvos os depósitos das empresas nos estados de Goiás, São Paulo, Minas Gerais, Santa Catarina, Bahia e Rio de Janeiro.]

Procuradas, as empresas não responderam até a publicação desta matéria.

A iniciativa faz parte do Plano de Ação de Combate à Pirataria (PACP), que busca intensificar o combate à venda de produtos de telecomunicações não homologados em marketplaces.

De acordo com o conselheiro da Anatel e líder das ações de combate à pirataria, Alexandre Freire, “apesar de todo o esforço para o diálogo, reconhece-se, no atual momento, a necessidade de intensificar as ações da Anatel junto aos marketplaces”.

Freire ainda destacou que “marketplaces, não estão isentos de responsabilidade sobre a adoção de medidas efetivas para combater o comércio de produtos não homologados.

— Essa prática sujeita o consumidor a possíveis danos decorrentes da compra de equipamentos irregulares — disse o diretor.

Segundo a Anatel, a agência busca o estabelecimento de medidas adequadas para o bloqueio da venda de produtos irregulares e a retirada de anúncios a eles relacionados.

O balanço parcial sobre as apreensões desta manhã será divulgado às 15h desta segunda, segundo a Anatel.

