Anatel lacra 112 mil produtos irregulares em centro de distribuição da Multilaser

A Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) identificou e lacrou 112 mil produtos irregulares, com valor estimado em R$ 2,3 milhões, no centro de distribuição da Multi — antiga Multilaser — em Extrema (MG). Essa é a maior retenção de aparelhos não homologados realizada pela Anatel em centros de distribuição de produtos eletrônicos e uma das maiores em geral.

Entre os produtos, estão carregadores de celulares, drones e aparelhos sem fio, como fones de ouvido, mouses, teclados e caixas de som. A ação de fiscalização é resultado de trabalho de inteligência do órgão regulador, que apurou indícios de irregularidades na Multilaser. A operação integra o Plano de Ação de Combate à Pirataria (PACP) da Anatel.

No documento divulgado, a Anatel ressaltou a importância do consumidor confirmar se está adquirindo um equipamento regular, verificando se o selo de homologação está presente no aparelho, no manual ou na caixa, e conferir o código de homologação no portal da Agência.

Segundo a agência, ao adquirir um produto não homologado, o consumidor se expõe a maior risco de acidente por não ter garantias de aprovação do aparelho nos requisitos mínimos exigidos pelo órgão regulador, como o de segurança elétrica ou de nível máximo de emissões de radiofrequência. Produtos não homologados também não têm garantia de assistência técnica e podem não ter um responsável legal no país a quem o consumidor possa acionar, em caso de problemas.

