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BRASIL Anatel leiloa frequência para telefonia móvel e prevê investimentos de R$ 2 bilhões O projeto foca em levar tecnologia para aproximadamente 680 mil pessoas em pequenas localidades com mais de 600 habitantes

A Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) leiloou nesta segunda-feira frequências da faixa de 700 MHz da telefonia móvel, voltada para telefonia móvel em área rural e cobertura de estadas.



O órgão prevê investimentos de R$ 2 bilhões para conectar essas áreas. Ao todo, pelas obrigações do edital — que deverão ser cumpridas até 2030 —, será levado sinal de tecnologia 4G ou superior a 864 localidades desassistidas e a milhares de quilômetros de rodovias federais que hoje estão sem cobertura, com início neste ano pela BR-101.

O presidente da Anatel, Carlos Baigorri, disse que essa frequência é essencial para garantir competitividade e cobertura às empresas, permitindo que a agência execute as políticas públicas de conectividade esperadas há anos.





– A ideia aqui é que a gente consiga fazer com que as operadoras realizem esses investimentos nas zonas rurais, levando mais infraestrutura digital e mais conectividade, que é o que o Brasil precisa – afirmou, destacando o caráter não arrecadatório do leilão, que prioriza investimentos em benefício da sociedade.

Quatro operadoras venceram o certamente: Amazônia Serviços Digitais, Brisanet, Unifique e IEZ!. Elas pagarão cerca de R$ 23 milhões em outorga.

O projeto foca em levar tecnologia para aproximadamente 680 mil pessoas em pequenas localidades com mais de 600 habitantes. Além disso, 6,5 mil quilômetros de rodovias federais vitais, como a BR-101 — que terá 100% de cobertura já em 2026 —, receberão conectividade.

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