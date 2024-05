Anatel libera 5G em mais 236 cidades; veja lista

A- A+

A Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) vai liberar a ativação da rede 5G, de alta velocidade, em mais 236 municípios a partir da próxima segunda-feira, dia 27. Com isso, o total de cidades já aptas a oferecer a nova tecnologia chega a 4.134 localidades, que, juntas, somam 189 milhões de habitantes, cerca de 88,6% da população do país.

Com o anúncio, as operadoras de telecomunicações poderão já instalar suas antenas 5G nessas cidades. Mas do total liberado, apenas 463 localidades (11,19%) contam com ao menos uma estação de quinta geração. Isso ocorre porque as companhias analisam aspectos econômicos, como o total de usuários com celulares 5G antes de investir na ampliação de rede.

Nessa nova leva de cidades que estarão aptas a receber a infraestrutura estão localidades da Paraíba (140), Tocantins (54), Rondônia (39) e Minas Gerais (3). Com isso, serão 15 os estados com 100% de seus municípios com 5G. Faltam apenas Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Goiás, Acre, Amazonas, Pará, Piauí, Bahia, Ceará, Rio Grande do Norte e Pernambuco.

Em nota, o ministro das Comunicações, Juscelino Filho, disse que o cronograma vai até 2030. Lembro que o leilão de 5G ocorreu há três anos e prevê rede 5G nos mais de 5 mil cidades.

Atualmente, há 157 celulares aptos a rodarem em 5G puro, que confere velocidade até 20 vezes maior que o 4G. Segundo a Anatel, o total de conexões soma 9,4% dos 258,2 milhões de usuários. A quinta geração já ultrapassou o 2G (7,8%) e o 3G (7,5%). O 4G conta com 75,2% das linhas.

O país já tem quase 20 mil antenas capazes de oferecer tráfego no 5G puro, na faixa 3,5 GHz. Mas ainda há uma concentração nas 20 maiores cidades que somam 64,7% desse total.

Novas cidades liberadas:

Paraíba (140)

Tocantins (54)

Rondônia (39)

Minas Gerais (3)

5G em 100% dos estados:

Alagoas

Amapá

Distrito Federal

Espírito Santo

Maranhão

Paraíba

Paraná

Rio de Janeiro

Roraima

Rondônia

Rio Grande do Sul

Santa Catarina

Sergipe

São Paulo

Tocantins

Veja também

ESTATAL Comitê da Petrobras dá aval à indicação de Magda Chambriard