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telefonia Anatel marca leilão de telefonia móvel para 30 de abril Os interessados em participar do processo devem entregar os documentos e propostas de preço no dia 15 de abril, às 10h, no Espaço Cultural Renato Guerreiro, em Brasília

A Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) marcou para o dia 30 de abril o leilão para o processo de concessão da faixa de radiofrequência de 700 MHz, destinada à prestação do Serviço Móvel Pessoal (SMP) com tecnologia 5G. Os interessados em participar do processo devem entregar os documentos e propostas de preço no dia 15 de abril, às 10h, no Espaço Cultural Renato Guerreiro, em Brasília.

O Tribunal de Contas da União (TCU) aprovou a continuidade do processo em fevereiro deste ano. A faixa de 700 MHz é considerada estratégica por seu alcance geográfico e menor custo de implantação especialmente em áreas rurais.

Diferentemente da faixa de 3,5 GHz, leiloada em 2021 e voltada à alta capacidade, o espectro de baixa frequência permite maior cobertura com menos estações, sendo essencial para a ampliação do acesso móvel fora dos grandes centros urbanos.

Segundo a Anatel, a licitação "tem como um de seus objetivos o incremento da competição e da oferta de serviços de qualidade no setor de telecomunicações".

A sessão de abertura e julgamento das propostas de preço será às 10h do dia 30 de abril, também no Espaço Cultural Renato Guerreiro, em Brasília.



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