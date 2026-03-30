Ter, 31 de Março

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalterça31/03/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
regulação

Anatel retomada consulta para regular atividade das big techs na rede brasileira

O alvo da agência reguladora são as empresas que prestam serviços de valor agregado - como streaming de áudio, vídeo e inteligência artificial - gerando grandes volumes de tráfego nas redes

Reportar Erro
Anatel retomada consulta para regular atividade das big techs na rede brasileiraAnatel retomada consulta para regular atividade das big techs na rede brasileira - Foto: Bruno Peres/Agência Brasil

A Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) abriu uma nova consulta pública para coletar dados que servirão como base para regulamentar os deveres dos usuários e analisar o impacto das plataformas digitais nas redes brasileiras.

O alvo da agência reguladora são as empresas que prestam serviços de valor agregado - como streaming de áudio, vídeo e inteligência artificial - gerando grandes volumes de tráfego nas redes. São os casos de Google, Amazon, Meta, TikTok, Netflix e outras do gênero.

A relatoria ficará sob os cuidados do conselheiro Edson Holanda, que tomou posse ano passado. O prazo para envio das manifestações acaba em 25 de junho de 2026.

Leia também

• Ódio, big techs e extrema-direita: como opera engrenagem da misoginia

• Índia e big techs roubam holofotes em cúpula da IA, enquanto governança global perde força

• Bolsas de NY fecham sem sinal único, com cautela por techs e CPI mais brando

O processo regulatório terá dois eixos: o primeiro vai investigar como o tráfego massivo de dados de grandes plataformas, impulsionado por vídeos em alta resolução e inteligência artificial, afeta os investimentos e a qualidade das redes de telecomunicações.

O segundo eixo trata da proteção do consumidor, abordando tópicos como detalhes sobre a transparência na cobrança de serviços digitais embutidos em planos de celular e a existência de "dark patterns", técnicas de design manipulatório que dificultam o cancelamento de assinaturas.

Segundo a Anatel, isso ocorre em um cenário de pressão global, com aplicação de multas bilionárias a essas empresas em mercados como o dos Estados Unidos, por exemplo.
 

Reportar Erro

Veja também

Newsletter