Anatel trabalha para restabelecer bloqueio da plataforma de vídeos Rumble

A plataforma americana popular entre conservadores foi banida pelo STF por se recusar a bloquear a conta de um usuário brasileiro procurado por disseminar informações falsas

Anatel trabalha para restabelecer bloqueio da plataforma de vídeos Rumble - Foto: Divulgação

A Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) trabalha para restabelecer o bloqueio à plataforma de vídeos Rumble, que utilizou uma manobra técnica para contornar a proibição imposta em 2025 por desobedecer a decisões relacionadas ao combate à desinformação.

Rumble, plataforma americana popular entre conservadores e a extrema direita, foi banida pelo Supremo Tribunal Federal (STF) por se recusar a bloquear a conta de um usuário brasileiro residente nos Estados Unidos, procurado por disseminar informações falsas.

A Anatel detectou "possibilidade de acesso irregular da plataforma Rumble no Brasil" e "iniciou imediatamente os procedimentos técnicos para restabelecer o bloqueio", afirmou a agência em comunicado enviado à AFP nesta segunda-feira (9).

Rumble burlou o bloqueio ao usar "a infraestrutura de uma outra empresa para alterar seus endereços de IP", explicou a Anatel, sem especificar quando a medida foi burlada.

Em 2024, a rede social X, do magnata Elon Musk, utilizou uma manobra semelhante para contornar uma proibição imposta por desobediência a ordens do STF. Na ocasião, a Anatel conseguiu restabelecer o bloqueio, que durou 40 dias até que o X cumprisse as ordens judiciais.

A Anatel "já identificou os novos IPs e as medidas de bloqueio começaram a ser implantadas nas principais redes brasileiras", detalha o comunicado. A agência prevê que a plataforma deverá ser bloqueada novamente em todo o país "nos próximos dias".

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, acusou o Brasil de "ataques" a "empresas americanas de redes sociais".

Essa foi uma das razões citadas por Trump para a imposição de altas tarifas sobre produtos brasileiros em 2025 e para sancionar diversos ministros do STF. A maioria dessas medidas foi revogada após um encontro entre Trump e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), em outubro.

