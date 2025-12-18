A- A+

Mercado financeiro Anbima: captações no mercado de capitais sobem 4,5% e somam R$ 717 bi de janeiro a novembro Emissões de debêntures somaram R$ 433 bilhões de janeiro a novembro, expansão de 6,8% e também recorde para o intervalo de 11 meses

As emissões de empresas no mercado de capitais brasileiro somaram R$ 717,2 bilhões de janeiro a novembro de 2025, alta de 4,5% na comparação com igual período do ano passado, segundo a Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (Anbima). O número é recorde para o período.

As emissões de debêntures somaram R$ 433 bilhões de janeiro a novembro, expansão de 6,8% e também recorde para o intervalo de 11 meses.

Nas debêntures, a maior parte dos recursos captados foram destinados para investimentos em infraestrutura (34,6%), pagamento de dívidas (28%) e gestão ordinária (16,8%). O prazo médio dos papéis alcançou 8,2 anos, segundo os dados da Anbima.

Entre os instrumentos de securitização, os FIDCs (Fundos de Investimento em Direitos Creditórios) levantaram montante, também recorde, de R$ 77,6 bilhões de janeiro a novembro, aumento de 10,2% na comparação com igual período do ano passado

As notas comerciais também chegaram ao volume inédito de R$ 44,2 bilhões nos onze primeiros meses do ano, com uma expansão de 13,4%.

Novembro

As ofertas no mercado de capitais somaram R$ 98,6 bilhões em novembro, o maior volume mensal de 2025 e expansão de 111,1% ante o mesmo mês de 2024, segundo os dados da Anbima.

Na renda variável, as operações de ofertas subsequentes de ações (follow-on) somaram R$ 10,5 bilhões em novembro, levando o acumulado do ano a R$ 15 bilhões, bem abaixo dos R$ 25 bilhões de 2024 e dos R$ 31 bilhões de 2023.





Veja também