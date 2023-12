A- A+

30ª Agrinordeste André de Paula lidera palestra na 30ª Agrinordeste A apresentação integra a programação do Seminário de Modernização do Setor Primário

O ministro da Pesca e Aquicultura, André de Paula, apresentou uma palestra sobre o “Papel da aquicultura e da pesca no Brasil”, no primeiro dia da 30ª Agrinordeste, nesta quinta-feira (30). A apresentação integra a programação do Seminário de Modernização do Setor Primário.

“Essa é a feira mais importante do agronegócio do nosso Estado e eu, que tive a oportunidade de participar em quatro edições como secretário estadual, agora volto como ministro da Pesca e Aquicultura para prestigiar a abertura“, afirmou.

André de Paula também elogiou a postura do governo federal em relação ao Agro. "Quando o presidente da República cria o Ministério, ele estabelece uma interlocução direta entre o setor e o organismo público”, avaliou.

