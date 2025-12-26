A- A+

NEGÓCIOS André Farias encerra ciclo no Experience Club Nordeste e parte para novos projetos O CEO e cofundador deixa a plataforma no Nordeste, após cinco anos de atuação, período em que consolidou a plataforma como referência no ecossistema empresarial de Pernambuco e também no Ceará

Após cinco anos à frente do Experience Club Nordeste, André Farias encerra sua trajetória na plataforma para se dedicar a novos projetos a partir de 2026. Durante sua gestão, Farias consolidou a plataforma como um espaço estratégico de relacionamento, networking e conteúdo para líderes empresariais, aproximando ainda mais Pernambuco e Ceará do eixo corporativo nacional.

Sob sua liderança, o Experience Club Nordeste recebeu alguns dos mais importantes executivos do País e famílias empresárias de diferentes regiões do Brasil, muitos em sua primeira experiência no Nordeste.



Entre os nomes que passaram pelos encontros e eventos promovidos estão grandes CEOs, publicitários e líderes de famílias empresariais, fortalecendo a visibilidade da região e estimulando oportunidades de negócios. Além de networking, os eventos cuidadosamente curados trouxeram experiências diferenciadas, promovendo aprendizado, conexão e propósito.





Conhecido por sua habilidade de articular grandes nomes e iniciativas estratégicas, André deixa um legado marcado pela construção de um ecossistema empresarial sólido, pautado em relações de longo prazo, curadoria de conteúdo e visão de desenvolvimento regional.

Sua saída, simboliza o fechamento de um capítulo importante e a abertura de novos caminhos para projetos que seguem seu compromisso com inovação e impacto no mercado corporativo.

