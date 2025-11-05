A- A+

JUL André Mendonça vota por reavaliação de isenção a agrotóxicos, e STF suspende julgamento Ministros se dividem em três correntes de votos ao analisar benefícios fiscais

O Supremo Tribunal Federal ( STF) retomou (5) nesta quarta-feira o julgamento sobre a isenção fiscal para agrotóxicos. O presidente da Corte, Edson Fachin, que é o relator, reforçou seu voto pela inconstitucionalidade dos benefícios, enquanto o ministro André Mendonça defendeu uma reavaliação das isenções. Em seguida, a análise foi suspensa e será retomada posteriormente.

Os votos já apresentados estão divididos em três correntes. Dois ministros defenderam a reversão desses incentivos, enquanto quatro votaram pela manutenção. Outros dois ministros votaram por um prazo para a reavaliação das isenções já concedidas.

Na sessão desta quarta (5), Mendonça aderiu a esse prazo, de 180 dias, que havia sido proposto por Flávio Dino. A determinação valeria para o governo federal, responsável pelo Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), e para os governos estaduais, que cobram o Imposto sobre Circulação de Bens e Serviços (ICMS).

— (Os governos devem) avaliar a concessão ou não dos benefícios fiscais de acordo com esses parâmetros, à luz do princípio da proporcionalidade, ou seja, concedendo seus benefícios fiscais aos produtos mais eficientes, com menor toxicidade, e não se concedendo os benefícios aos produtos menos eficientes e com maior toxicidade — declarou Mendonça.

Edson Fachin, por sua vez, reiterou o argumento que já tinha apresentado no plenário virtual, de que os agrotóxicos prejudicam a saúde e, por isso, não podem ser favorecidos.

— Parece-me não ser possível estimular políticas públicas que tenham por consequência direta comprovada cientificamente a geração de danos à saúde.

No plenário virtual, Cármen Lúcia acompanhou Fachin. Gilmar Mendes abriu divergência, e foi seguido por Cristiano Zanin, Dias Toffoli e Alexandre de Moraes.

Os ministros estão analisando duas ações, uma apresentada pelo PSOL e outra pelo PV. O PSOL questionou um convênio de 1997 do Conselho Nacional de Política Fazendária (Confaz) que reduziu em 60% o ICMS que incide sobre agrotóxicos, além de um decreto de 2011 — posteriormente revogado — que zerou o IPI que incide sobre parte dos produtos. Já o PV contesta o mesmo convênio e um trecho de uma emenda constitucional que prevê a possibilidade de regime tributário diferenciado para insumos agropecuários.

Veja também