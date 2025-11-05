Qui, 06 de Novembro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalquinta05/11/2025
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
JUL

André Mendonça vota por reavaliação de isenção a agrotóxicos, e STF suspende julgamento

Ministros se dividem em três correntes de votos ao analisar benefícios fiscais

Reportar Erro
Ministro do STF André Mendonça aderiu ao prazo de 180 dias para reavaliaçãoMinistro do STF André Mendonça aderiu ao prazo de 180 dias para reavaliação - Foto: Luiz Silveira/STF

O Supremo Tribunal Federal ( STF) retomou  (5) nesta quarta-feira o julgamento sobre a isenção fiscal para agrotóxicos. O presidente da Corte, Edson Fachin, que é o relator, reforçou seu voto pela inconstitucionalidade dos benefícios, enquanto o ministro André Mendonça defendeu uma reavaliação das isenções. Em seguida, a análise foi suspensa e será retomada posteriormente. 

Os votos já apresentados estão divididos em três correntes. Dois ministros defenderam a reversão desses incentivos, enquanto quatro votaram pela manutenção. Outros dois ministros votaram por um prazo para a reavaliação das isenções já concedidas. 

Leia também

• Mendonça libera ação que pode cassar governador de Roraima

• Por unanimidade, Senado aprova isentar Imposto de Renda para quem ganha até RS 5 mil

• Moraes pede vista e interrompe julgamento sobre reajuste de planos de saúde antigos de idosos

Na sessão desta quarta (5), Mendonça aderiu a esse prazo, de 180 dias, que havia sido proposto por Flávio Dino. A determinação valeria para o governo federal, responsável pelo Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), e para os governos estaduais, que cobram o Imposto sobre Circulação de Bens e Serviços (ICMS).  

— (Os governos devem) avaliar a concessão ou não dos benefícios fiscais de acordo com esses parâmetros, à luz do princípio da proporcionalidade, ou seja, concedendo seus benefícios fiscais aos produtos mais eficientes, com menor toxicidade, e não se concedendo os benefícios aos produtos menos eficientes e com maior toxicidade — declarou Mendonça. 

Edson Fachin, por sua vez, reiterou o argumento que já tinha apresentado no plenário virtual, de que os agrotóxicos prejudicam a saúde e, por isso, não podem ser favorecidos.  

— Parece-me não ser possível estimular políticas públicas que tenham por consequência direta comprovada cientificamente a geração de danos à saúde. 

No plenário virtual, Cármen Lúcia acompanhou Fachin. Gilmar Mendes abriu divergência, e foi seguido por Cristiano Zanin, Dias Toffoli e Alexandre de Moraes. 

Os ministros estão analisando duas ações, uma apresentada pelo PSOL e outra pelo PV. O PSOL questionou um convênio de 1997 do Conselho Nacional de Política Fazendária (Confaz) que reduziu em 60% o ICMS que incide sobre agrotóxicos, além de um decreto de 2011 — posteriormente revogado — que zerou o IPI que incide sobre parte dos produtos. Já o PV contesta o mesmo convênio e um trecho de uma emenda constitucional que prevê a possibilidade de regime tributário diferenciado para insumos agropecuários.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter