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CASO MASTER André Valadão pede desculpas por ligação com Master, mas nega envolvimento em fraudes Pastor exibiu vídeo na Igreja Batista da Lagoinha; religioso também alegou que, em ano eleitoral, há pessoas querendo 'destruir e tirar autoridade' de sua 'imagem de liderança'

A Igreja Batista da Lagoinha divulgou um vídeo do pastor e presidente da Lagoinha Global, André Valadão, a fim de prestar esclarecimentos aos fiéis sobre o envolvimento da instituição com o caso Master.

Nas últimas semanas, uma das unidades da igreja, a Lagoinha Belvedere, encerrou as atividades após seu fundador, o empresário Fabiano Zettel, ser preso pela Polícia Federal por suspeita de integrar o esquema de fraudes ligadas ao banco de Daniel Vorcaro, de quem é cunhado. Na gravação, exibida neste fim de semana em diversos templos, Valadão lamenta o ocorrido, pede desculpas aos fiéis e diz "deixar claro" que não participa do grupo criminoso.

"É muito triste saber que famílias que eram membros da nossa igreja fazem parte dessa situação tão difícil. Nós, em Lagoinha, não temos qualquer vínculo com esse escândalo que tem acontecido. Quero deixar claro para você, fiz questão de gravar esse vídeo, para te dizer que eu, seu pastor André Valadão, não tem qualquer vínculo em nenhuma transação", disse Valadão aos fiéis.

Quando Zettel foi preso, a Lagoinha informou que o empresário já havia sido afastado de suas atividades como pastor em novembro de 2025, quando surgiram as primeiras informações sobre seu envolvimento no escândalo. Em agosto de 2024, em um culto ao lado de Zettel, Valadão lembrou conhecê-lo “desde antes de ele aceitar Jesus”, uma forma de se referir à conversão à fé evangélica, e brincou com a fama pouco religiosa que ele teve antes de virar pastor.

No início de 2018, conforme mostrou o GLOBO, foi Valadão quem celebrou o casamento de Zettel com Natália Vorcaro, irmã do dono do Banco Master. Na juventude, Vorcaro e Valadão já haviam estrelado programas da Rede Super, emissora de TV da Igreja Batista da Lagoinha, com foco na música gospel.

No vídeo divulgado em suas igrejas, no entanto, Valadão alertou aos fiéis que a inclusão de seu nome no escândalo pode estar relacionada ao fato deste ano ser um ano eleitoral, com pessoas que querem "destruir" sua "imagem de liderança".

"É ano eleitoral, um ano muito difícil, onde existe um movimento de pessoas que não têm os valores cristãos que carregamos querendo destruir a imagem da liderança, para tentar difamar e tirar a autoridade da igreja", disse. "Tanto eu, quanto Lagoinha Global, não temos qualquer transação ou vínculo com aquilo que tem sido investigado a respeito dos acontecimentos na Lagoinha do Belvedere", voltou a frisar.

Segundo Valadão, a Lagoinha Global, organização que preside, "não administra financeiramente as igrejas locais". A construção do templo, sob responsabilidade de Zettel, ficou pronta no ano passado, meses antes de ele e Vorcaro serem alvo de operação da Polícia Federal (PF) por supostas fraudes envolvendo o Master. A Belvedere ocupa uma área de 14,4 mil metros quadrados, com um aluguel de R$ 420 mil, em um dos bairros mais ricos de Belo Horizonte.

"Me vi perdido. Eu peço desculpas a você, peço perdão, por ter confiado em pessoas, ter aberto meu coração para algumas pessoas, sem saber que, na verdade, haviam situações na vida delas que não condiziam com o que acabei sendo surpreendido pelas mídias. No meu caso, dói ainda mais, por conhecer muitas dessas pessoas e me relacionar com elas pessoalmente", finalizou Valadão.

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