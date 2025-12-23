A- A+

Energia Aneel aciona bandeira verde e contas de luz ficarão mais baratas em janeiro Agência anunciou mudança da bandeira amarela para bandeira verde

A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) anunciou nesta terça-feira que a cobrança da conta de luz em janeiro será com bandeira verde, ou seja, sem custo extra para o consumidor. Segundo a agência, apesar das chuvas abaixo da médica histórica, houve manutenção do nível dos reservatórios, sem necessidade de acionar as usinas termelétricas na mesma quantidade.

O sistema de bandeiras tarifárias serve para refletir o custo variável da produção de energia elétrica. Quando há necessidade, por exemplo, do acionamento de mais usinas termelétricas, por exemplo, a bandeira é alterada, incluindo um custo adicional na tarifa. Até o último mês, a bandeira tarifária era amarela.

A Aneel, no entanto, reforça que, mesmo que as condições de geração de energia sejam favoráveis, é necessário manter hábitos de consumo consciente para evitar desperdícios e contribuir para a sustentabilidade do setor.

Divididas em níveis, as bandeiras indicam quanto está custando para o Sistema Interligado Nacional (SIN) gerar a energia usada nas casas, em estabelecimentos comerciais e nas indústrias.

Bandeira verde: condições favoráveis de geração de energia. A tarifa não sofre nenhum acréscimo.

Bandeira amarela: condições de geração menos favoráveis. A tarifa sofre acréscimo de R$ 1,885 para cada quilowatt-hora (kWh) consumidos.

Bandeira vermelha - Patamar 1: condições mais custosas de geração. A tarifa sofre acréscimo de R$ 4,463 para cada quilowatt-hora kWh consumido.

Bandeira vermelha - Patamar 2: condições ainda mais custosas de geração. A tarifa sofre acréscimo de R$ 7,877 para cada quilowatt-hora kWh consumido.

