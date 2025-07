Aneel aciona bandeira vermelha 2 e contas de luz ficarão mais caras em agosto

A- A+

A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) informou nesta sexta-feira o acionamento da bandeira vermelha, no patamar 2, para o mês de agosto. Isso significa que as contas de energia elétrica terão adicional de R$ 7,87 para cada 100 quilowatts-hora (kWh) consumidos.

Como em julho estava em vigor a bandeira vermelha 1, que tem um custo adicional menor, as contas de luz ficarão mais caras no próximo mês.

De acordo com a Aneel, o acionamento se deve a chuvas abaixo da média e o aumento de geração por termelétricas, que têm custo de produção de energia maior.

"O cenário de afluências abaixo da média em todo o país reduz a geração por meio de hidrelétricas. Esse quadro eleva os custos de geração de energia, devido à necessidade de acionamento de fontes mais caras, como as usinas termelétricas", disse a Aneel.

O sistema de bandeiras tarifárias foi criado pela Aneel em 2015 para indicar, aos consumidores, os custos da geração de energia no Brasil. Ele reflete o custo variável da produção de energia, considerando fatores como a disponibilidade de recursos hídricos, o avanço das fontes renováveis, bem como o acionamento de fontes de geração mais caras como as termelétricas.

Pela regra anterior, que previa o repasse somente nos reajustes tarifários anuais, o consumidor não tinha a informação de que a energia estava cara naquele momento e, portanto, não tinha um sinal para reagir a um preço mais alto.

"Com o acionamento da bandeira vermelha patamar 2, a Aneel reforça a importância da conscientização e do uso responsável da energia elétrica. A economia de energia também contribui para a preservação dos recursos naturais e para a sustentabilidade do setor elétrico como um todo", informou a agência.

