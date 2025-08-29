Sex, 29 de Agosto

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalsexta29/08/2025
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
BANDEIRA TARIFÁRIA

Aneel anuncia que setembro terá bandeira vermelha patamar 2

É o mesmo nível do mês de agosto

Reportar Erro
Aneel anuncia que setembro terá bandeira vermelha patamar 2, mesmo nível de agostoAneel anuncia que setembro terá bandeira vermelha patamar 2, mesmo nível de agosto - Foto: Arquivo/Agência Brasil

A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) anunciou nesta sexta-feira, 29, a bandeira tarifária vermelha patamar 2 para o mês de setembro, o que representa uma cobrança adicional de R$ 7,87 a cada 100 kW/h (quilowatt-hora) consumidos. É o mesmo nível do mês de agosto.

Como mostrou o Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado) na quinta-feira, 28, os especialistas do setor elétrico estavam divididos entre apostas de manutenção da bandeira vermelha patamar 2 e a redução à bandeira vermelha 1, com cobrança adicional de R$ 4,46 por 100 KWh.

Dos cinco diferentes cenários traçados pela Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE), três apontavam para acionamento da bandeira vermelha 2 e dois apontavam bandeira vermelha 1.

Leia também

• Trump: países estão se arruinando ao investir em energia verde, espero que voltem para fósseis

• Aneel aprova alta média de 17,90% em revisão tarifária da Equatorial Maranhão

• IPCA-15 cai 0,14% em agosto, primeira deflação em dois anos, puxada pela queda na energia elétrica

A Aneel voltou a mencionar que as condições de afluência dos reservatórios das usinas hidrelétricas, abaixo da média, não estão favoráveis para a geração de energia. Com isso, há necessidade de maior acionamento de usinas termelétricas, que têm maiores custos de geração.

O ano de 2024 foi encerrado com bandeira tarifária verde na conta de luz, mas, desde fevereiro, houve uma piora nas expectativas de chuva. Em junho foi acionada a bandeira vermelha patamar 1, seguindo o mesmo nível no mês seguinte. Em agosto houve elevação para o patamar 2.

O Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) verifica vários cenários hidrológicos de longo prazo para identificar eventual queda no volume de chuvas e no nível de reservatórios, sempre tentando prever os impactos e minimizar os riscos de uma crise hídrica.

O nível de aversão ao risco reflete diretamente na formação de preços de energia, o chamado Preço de Liquidação das Diferenças (PLD). Quanto maior o cenário de risco para o sistema, mais o preço tende a subir. Na prática, isso indica maior despacho de termoelétricas e, na ponta, o acionamento de bandeiras tarifárias com custos adicionais para os consumidores.
 

Reportar Erro

Veja também

Newsletter