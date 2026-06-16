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Agência Nacional de Energia Elétrica Aneel aprova alta tarifária média de 11,27% para consumidores da Energisa Minas Rio Na divisão por grupos de consumidores, haverá aumento de 5,23% em média para os consumidores conectados em alta tensão, como indústrias e grandes empresas

A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) aprovou nesta terça-feira, 16, a Revisão Tarifária Periódica de 2026 da Energisa Minas Rio (EMR), com alta média de 11,27% para os consumidores da distribuidora. O novo patamar terá efeito a partir de 22 de junho, próxima segunda-feira.

Na divisão por grupos de consumidores, haverá aumento de 5,23% em média para os consumidores conectados em alta tensão, como indústrias e grandes empresas. Por outro lado, haverá elevação de 12,80% em média para aqueles conectados em baixa tensão, que contempla os consumidores residenciais, rurais, pequenos comércios e pequenas indústrias.

O fator de maior pressão foi a chamada Parcela B, componente que reúne os custos com as atividades de operação, manutenção, investimento e remuneração da concessionária na distribuição de energia. Essa parcela representou 6,13 pontos porcentuais na elevação tarifária. Os encargos setoriais e o custo na transmissão de energia foram outros fatores de pressão nas tarifas, embora o custo de aquisição de energia tenha sido menor no atual ciclo de revisão.

A Energisa Minas Rio é sediada na cidade de Cataguases (MG) e atende aproximadamente 621 mil unidades consumidoras. O consumo de energia elétrica representa atualmente um faturamento anual da ordem de R$ 1,37 bilhão.

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