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Agência Nacional de Energia Elétrica Aneel aprova alta tarifária média de 12,13% para consumidores da CPFL Paulista Em outra frente, os clientes conectados na baixa tensão, como residenciais, irão perceber uma alta média de apenas 9,25%

A diretoria da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) aprovou nesta quarta-feira, 22, o Reajuste Tarifário Anual, com elevação média de 12,13%. Na divisão por grupos de consumidores, aqueles na alta tensão, como grandes indústrias e empresas, perceberão um efeito médio de 18,75%.

Em outra frente, os clientes conectados na baixa tensão, como residenciais, irão perceber uma alta média de apenas 9,25%. Os custos financeiros subiram 8,99% isoladamente. Os encargos setoriais, transporte e compra de energia também foram fatores que pressionaram as tarifas no atual reajuste.

Os novos patamares tarifários passam a valer a partir da data de publicação de despacho pela Aneel. Em 2025, o Reajuste Tarifário Anual da CPFL Paulista de 2025 representou, em média, uma redução das tarifas em 3,66%.

A Companhia Paulista de Força e Luz é sediada na cidade de Campinas (SP) e atende aproximadamente 5,12 milhões de unidades consumidoras. O consumo de energia elétrica representa atualmente um faturamento anual na ordem de R$ 16,11 bilhões.



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