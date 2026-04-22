Aneel aprova alta tarifária média de 5,40% para consumidores da Neoenergia Cosern
Novos patamares tarifários passam a valer a partir desta quarta-feira(22)
A diretoria da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) aprovou nesta quarta-feira, 22, o Reajuste Tarifário Anual da Neoenergia Cosern, sediada em Natal (RN), com elevação média de 5,40%. Na divisão por grupos de consumidores, aqueles na alta tensão, como grandes indústrias e empresas, perceberão um efeito médio de 10,90%.
Em outra frente, os clientes conectados na baixa tensão, como residenciais, irão perceber uma alta média de 3,74%. Os custos de componentes financeiros, encargos setoriais, transmissão de energia e compra de energia foram os fatores que pressionaram as tarifas no atual ciclo de reajuste.
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Os novos patamares tarifários passam a valer a partir desta quarta. Em 2025, o Reajuste Tarifário Anual da Neoenergia Cosern de 2025 representou, em média, uma redução das tarifas em 0,32%
A Neoenergia Cosern, sediada na cidade de Natal (RN), atende aproximadamente 1,59 milhão de unidades consumidoras. O consumo de energia elétrica representa atualmente um faturamento anual na ordem de R$ 3,58 bilhões.