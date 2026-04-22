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Agência Nacional de Energia Elétrica Aneel aprova alta tarifária média de 5,78% para consumidores da Enel Ceará Em outra frente, os clientes conectados na baixa tensão, como residenciais, irão perceber uma alta média de apenas 4,67%

A diretoria da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) aprovou nesta quarta-feira, 22, o Reajuste Tarifário Anual da Enel Distribuição Ceará, com elevação média de 5,78%. Na divisão por grupos de consumidores, aqueles na alta tensão, como grandes indústrias e empresas, perceberão um efeito médio de 9,61%.

Em outra frente, os clientes conectados na baixa tensão, como residenciais, irão perceber uma alta média de apenas 4,67%. Os custos de componentes financeiros, transmissão de energia, compra e transporte de energia foram os fatores que pressionaram as tarifas no atual ciclo de reajuste.

Os novos patamares tarifários passam a valer a partir de hoje. Em 2025, no Reajuste Tarifário Anual da Enel CE, foi homologada uma redução tarifária média de 2,10%.

A Enel Distribuição Ceará (Enel CE) é sediada na cidade de Fortaleza (CE) e atende aproximadamente 4,11 milhões de unidades consumidoras. O consumo de energia elétrica representa atualmente um faturamento anual da ordem de R$ 7,86 bilhões.



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