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Energia Elétrica Aneel aprova alta tarifária média de 6,86% para consumidores da Energisa Sergipe Em outra frente, os clientes conectados na baixa tensão, como residenciais, irão perceber uma alta média de apenas 5,24%

A diretoria da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) aprovou nesta quarta-feira, 22, o Reajuste Tarifário Anual da Energisa Sergipe, com elevação média de 6,86%. Na divisão por grupos de consumidores, aqueles na alta tensão, como grandes indústrias e empresas, perceberão um efeito médio de 12,36%.

Em outra frente, os clientes conectados na baixa tensão, como residenciais, irão perceber uma alta média de apenas 5,24%. Os custos de componentes financeiros, encargos setoriais, transmissão de energia e compra de energia foram os fatores que pressionaram as tarifas no atual ciclo de reajuste.

Os novos patamares tarifários passam a valer a partir desta quarta. Em 2025, o Reajuste Tarifário Anual da Energisa Sergipe representou, em média, uma alta nas tarifas de 7%.

A Energisa Sergipe (ESE), sediada na cidade de Aracaju (SE), atende aproximadamente 919 mil unidades consumidoras. O consumo de energia elétrica representa atualmente um faturamento anual na ordem de R$ 1,91 bilhão.



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