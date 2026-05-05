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Energia Aneel aprova consulta para aprimorar implementação da Plataforma de Inovação do Setor Elétrico O desenvolvimento da plataforma está inserido em uma estratégia maior de "modernização do setor elétrico brasileiro", segundo a Aneel

A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) aprovou nesta terça-feira (5) a abertura de uma consulta pública para aprimorar a implementação da chamada Plataforma de Inovação do Setor Elétrico (PINSE). Essa ferramenta ajudará a ultrapassar gargalos como a dispersão de informações e a baixa padronização de dados.

O desenvolvimento da plataforma está inserido em uma estratégia maior de "modernização do setor elétrico brasileiro", segundo a Aneel.

A reguladora menciona a perspectiva de consolidação de um "ecossistema de inovação integrado, orientado a resultados e intensivo no uso de dados".

A consulta ficará aberta por 45 dias, de 6 de maio de 2026 a 20 de junho de 2026. A agência quer avançar para além das experiências já colocadas em prática, como a formação das ditas redes de inovação, a digitalização de bases de dados e o uso de técnicas de análise de dados, por exemplo.

"A criação da PINSE configura-se como instrumento essencial para viabilizar uma infraestrutura digital integrada, capaz de consolidar e estruturar dados, apoiar decisões baseadas em evidências, fomentar a inovação aberta e acelerar a transformação do conhecimento em soluções aplicáveis ao setor", diz o voto do diretor Willamy Moreira Frota.

Após a consulta pública, será definida a arquitetura, o modelo de governança, as diretrizes normativas e o plano de implementação da Plataforma de Inovação do Setor Elétrico (PINSE).

A Aneel classifica a ferramenta como "um ambiente digital estratégico destinado a organizar, integrar, qualificar, analisar e disponibilizar dados, serviços e conteúdos relacionados aos Programas de Pesquisa, Desenvolvimento, Inovação e Eficiência Energética".



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