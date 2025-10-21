Ter, 21 de Outubro

REGULAMENTAÇÃO

Aneel aprova consulta para regulamentar lei da nova tarifa social de energia elétrica

O texto prevê ainda isenção do pagamento de quotas anuais da Conta de Desenvolvimento Energético (CDE) pelas famílias de baixa renda

Aneel aprova consulta para regulamentar lei da nova tarifa social de energia elétrica - Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil

A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) decidiu nesta terça-feira, 21, instaurar uma consulta pública para subsidiar a regulamentação da lei que ampliou a Tarifa Social de Energia Elétrica para 17,1 milhões de famílias. O texto prevê ainda isenção do pagamento de quotas anuais da Conta de Desenvolvimento Energético (CDE) pelas famílias de baixa renda.

O período de contribuições para a consulta vai de 22 de outubro a 5 de novembro de 2025. A gratuidade na conta de luz para os elegíveis já está valendo, mas a isenção no pagamento da CDE valerá a partir de janeiro de 2026.

A Aneel precisará publicar uma tarifa específica para o desconto social. Até o fim de dezembro de 2025, as distribuidoras deverão identificar e classificar previamente as famílias que se enquadram nos critérios de renda para garantir a aplicação do benefício nas faturas de janeiro.

A consulta pública também vai tratar sobre o tema dos descontos especiais nas tarifas de energia elétrica aplicáveis nas atividades de irrigação e aquicultura.
 

