Ter, 27 de Janeiro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalterça27/01/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
ENERGIA

Aneel aprova consulta sobre sistemas de medição elétrica no processo transição energética

A reguladora quer tratar, especificamente, de aprimoramento desses mecanismos no contexto de transição energética

Reportar Erro
Aneel aprova consulta sobre sistemas de medição elétrica no processo transição energéticaAneel aprova consulta sobre sistemas de medição elétrica no processo transição energética - Foto: Fábio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil

A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) aprovou nesta terça-feira, 27, a abertura de consulta pública para tratar de possíveis mudanças que poderão ser adotadas nos sistemas de medição, aqueles necessários para faturamento ou apuração de parâmetros de qualidade da energia elétrica. A reguladora quer tratar, especificamente, de aprimoramento desses mecanismos no contexto de transição energética.

A consulta ficará aberta no período de 29 de janeiro a 16 de março de 2026. Ainda não há proposta fechada e a consulta vai tratar da chamada análise de impacto regulatório de eventuais mudanças.

Leia também

• Aneel: distribuidoras terão maior perda de receita se verificada insatisfação dos consumidores

• Ipea: energia, gás e saúde pesam no bolso, mas alimento alivia inflação da baixa renda em 2025

• Aneel suspende operação de uma das turbinas da usina Porto Colômbia, da Axia Energia

A discussão atual indica possíveis barreiras regulatórias à implantação de sistemas de medição inteligentes no contexto de transição energética no Brasil.

Os chamados medidores inteligentes, em tese, podem mensurar com exatidão a qualidade da energia elétrica, como dados mais apurados de consumo, em detrimento dos medidores analógicos.

Alguns avanços na regulação podem incluir, por exemplo, funcionalidades mínimas para o medidor inteligente e critérios para formulação do plano de implementação de medição inteligente.

 

Reportar Erro

Veja também

Newsletter