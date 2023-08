A- A+

Energia Elétrica Aneel aprova leilão e prevê investimento de R$ 21,7 bilhões Segundo leilão de transmissão de energia do ano acontece no dia 15 de dezembro

A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) aprovou nesta terça-feira (1º) o segundo leilão de transmissão de energia de 2023, que está programado para ocorrer em 15 de dezembro, com investimentos previstos de R$ 21,7 bilhões.

Esses investimentos serão destinados à construção e operação de linhas de transmissão e subestações em cinco estados: Goiás, Maranhão, Minas Gerais, Tocantins e São Paulo. O leilão foi adiado em dois meses, originalmente previsto para outubro, devido a preocupações com a concentração de investimentos em um curto período.

Segundo a Agência, o objetivo dessas obras é permitir o escoamento da produção de energia renovável do Nordeste e norte de Minas Gerais para outras regiões do país, utilizando o Sistema Interligado Nacional (SIN). Após a aprovação da Aneel, o edital do leilão será analisado pelo Tribunal de Contas da União (TCU) antes de retornar para a aprovação final.

Em junho, a Aneel realizou o primeiro leilão de transmissão de 2023, com R$ 15,7 bilhões em investimentos em seis estados, considerado o maior já realizado. O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, ressaltou que esses leilões têm o potencial de destravar mais de R$ 200 bilhões em investimentos em geração limpa e renovável no Brasil.

Lotes

Neste leilão, serão ofertados 3 lotes. O Lote 1 é o maior já apresentado, abrangendo 1.513 km de linhas nos estados do Maranhão, Tocantins e Goiás. Esse lote é dividido em quatro sublotes e inclui a construção de 1.513 km de linhas de transmissão em corrente contínua, além da manutenção de outros 1.468 km. O investimento para esse empreendimento é de R$ 18,1 bilhões, o que representa 83% do valor total previsto para todo o leilão.

Já o Lote 2 abrange 1.102 km de linhas nos Estados de Goiás, Minas Gerais e São Paulo; enquanto o Lote 3 possui 388 km de linhas no Estado de São Paulo.

Veja também

FMotors Bio-Hybrid - Stellantis vai fabricar quatro motores híbridos-flex no Brasil; previsão é para 2024