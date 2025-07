A- A+

Energia Aneel aprova R$ 883 milhões em bônus para consumidores e cria reserva para conta de Itaipu em 2025 Dinheiro extra irá aliviar as tarifas em agosto, com impacto médio de redução de 3%

A diretoria da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) aprovou nesta terça-feira um conjunto de medidas envolvendo a Conta de Comercialização da Usina Hidrelétrica de Itaipu. Entre as decisões está a destinação de R$ 883 milhões para o pagamento de bônus a consumidores residenciais e rurais, além da criação de uma Reserva Técnica Financeira no valor de R$ 360 milhões para 2025.

O bônus, relativo ao consumo de energia registrado em 2024, será aplicado como crédito nas faturas emitidas entre os dias 1º e 31 de agosto deste ano. Terão direito os consumidores que registraram consumo inferior a 350 kWh em algum mês de 2024. O valor será abatido diretamente na conta de luz.

Já a criação da Reserva Técnica Financeira tem como objetivo mitigar impactos decorrentes de variações de fluxo de caixa e repasse tarifário da Conta de Itaipu. O valor definido corresponde a 3,07% do total que as distribuidoras devem recolher à conta neste ano. A medida se apoia em análise técnica da ANEEL que apontou necessidade de recursos adicionais para evitar reajustes tarifários, considerando um potencial impacto de até US$ 0,56/kW sobre o custo da tarifa.

A tarifa de energia da usina de Itaipu foi mantida em US$ 17,66 por quilowatt/mês para 2025. A estabilidade tarifária foi garantida por meio do Decreto nº 11.027/2022, que autoriza o uso de saldos positivos da Conta de Comercialização de Itaipu para equilibrar o orçamento da usina.

A Empresa Brasileira de Participações em Energia Nuclear e Binacional (ENBPar) deverá apresentar até 21 de julho a rentabilidade acumulada da conta e os valores que serão repassados às distribuidoras de energia do Sistema Interligado Nacional (SIN). Os repasses devem ser informados à ANEEL até o dia 30.

A agência também determinou que, no prazo de até 240 dias, sejam incorporados ao marco regulatório os novos procedimentos relativos à criação da Reserva Técnica Financeira no Submódulo 6.2 do PRORET (Procedimentos de Regulação Tarifária).

Além disso, foram aprovados pedidos das distribuidoras Amazonas Energia e CEEE Equatorial para ressarcimento relacionado ao bônus de Itaipu de 2024. Ambas alegaram que, no momento da aplicação dos créditos, houve mais unidades consumidoras com direito ao benefício do que o previsto inicialmente.

Veja também