COBRANÇA Aneel aprova redução de 0,03% em tarifas da Copel para baixa tensão O efeito médio percebido pelos consumidores depende do grupo e da modalidade tarifária

A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) aprovou nesta terça-feira, 18, o reajuste tarifário de 2024 da Copel Distribuição S. A. O efeito médio a ser percebido pelos consumidores será de 0,00%.

Para os consumidores conectados na alta tensão (grandes empresas), haverá aumento de 0,05%. Para os consumidores conectados na baixa tensão (residenciais), foi aprovado uma redução 0,03%, a vigorar a partir de 24 de junho de 2024.

O efeito médio percebido pelos consumidores depende do grupo e da modalidade tarifária. No total, o valor dos encargos setoriais foi reduzido em 8,65% em relação ao processo anterior, isso correspondeu a um efeito tarifário médio de -2,17%. Por outro lado, por exemplo, os custos de transmissão tiveram uma variação positiva de 15,05%, com efeito médio de +2,18%.

No ano passado, o reajuste tarifário da Copel-D havia sido de 10,5% para o ciclo anual. A empresa é prestadora do serviço público de distribuição de energia elétrica sediada na cidade de Curitiba (PR) e atende cerca de 5,13 milhões de unidades consumidoras. O consumo de energia elétrica representa faturamento anual da ordem de R$ 15,02 bilhões.

