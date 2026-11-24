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Energia Aneel aprova regras para adiar encargos de transmissão com ONS tomando providências para ajuste A regulamentação estabelece 31 de março como marco ordinário para que o pedido de postergação tenha efeitos no ciclo tarifário subsequente

A diretoria da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) aprovou nesta terça-feira (24) a regulamentação que permite a determinados empreendimentos de geração ajustar a data de início do pagamento pelo uso do sistema de transmissão, por meio do Contrato de Uso de Sistema de Transmissão (CUST).

Pelas regras, os empreendimentos que atendam aos requisitos legais poderão solicitar a postergação ou a antecipação de data de início do CUST, sem limite para a quantidade de pedidos e sem cobrança de encargo específico pelo ajuste. A data escolhida, no entanto, deverá respeitar o prazo de entrada em operação previsto na outorga prorrogada.

A decisão foi tomada no 21º Circuito Deliberativo Público Ordinário de 2026, a partir de voto da diretora relatora, Agnes Costa e, além de aprovar o resultado da Consulta Pública nº 8/2026 e a emissão de resolução normativa, determinou que o Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) adote as providências necessárias para operacionalizar os ajustes nos contratos.

A regulamentação estabelece 31 de março como marco ordinário para que o pedido de postergação tenha efeitos no ciclo tarifário subsequente. Solicitações apresentadas depois dessa data continuarão válidas, mas o efeito econômico será aplicado no primeiro ciclo tarifário cuja base ainda possa incorporar a alteração.

A regra busca compatibilizar o direito dos geradores com a formação das tarifas de transmissão. Como a receita anual permitida das transmissoras não diminui automaticamente quando um usuário deixa de integrar a base de pagamento, uma retirada tardia poderia gerar diferenças a serem redistribuídas entre os demais usuários em ciclos posteriores.

Para os pedidos de antecipação, será necessário obter parecer de acesso específico do ONS que ateste a disponibilidade de capacidade no Sistema Interligado Nacional (SIN). A postergação de CUST firmado sem Garantia Prévia para Celebração do CUST (GPC) também dependerá da apresentação da garantia exigida pela regulação. Garantias já aportadas no mecanismo excepcional de regularização da Resolução Normativa nº 1.065/2023 poderão ser aproveitadas, desde que ajustadas aos novos prazos e validadas.

Para os ciclos tarifários de 2025-2026 e 2026-2027, a norma prevê uma regra de transição: os empreendimentos elegíveis terão prazo de 15 dias, contado da publicação da resolução, para apresentar os pedidos de postergação diretamente ao ONS. Solicitações anteriormente protocoladas na Aneel deverão ser reapresentadas ao operador dentro desse período.

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