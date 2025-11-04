A- A+

AGÊNCIA Aneel aprova renovação da concessão da Light por mais 30 anos Agência concluiu que a distribuidora cumpre critérios técnicos e operacionais; decisão final caberá ao Ministério de Minas e Energia

A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) aprovou nesta terça-feira a renovação, por mais 30 anos, da concessão da Light, responsável pela distribuição de energia elétrica na Região Metropolitana do Rio de Janeiro.

O voto do relator, diretor Gentil Nogueira, considerou que a empresa atende aos requisitos legais, técnicos e operacionais exigidos pela regulação.

De acordo com a área técnica da Aneel, a Light cumpriu os indicadores de continuidade do fornecimento de energia e apresentou medidas suficientes para garantir a gestão econômico-financeira da companhia.

O relatório também aponta que a empresa entregou todos os documentos de regularidade fiscal, trabalhista e setorial, além de comprovar qualificação jurídica e técnica.

Embora reconheça dificuldades enfrentadas pela distribuidora nos últimos anos — incluindo o aumento de perdas comerciais e a recuperação judicial concluída em 2024 —, o voto do relator avaliou que a Light “demonstrou capacidade de retomada e compromisso com a qualidade do serviço”.

Com a decisão, o processo segue para o Ministério de Minas e Energia (MME), responsável pela palavra final sobre a renovação. Caso seja confirmada, o novo contrato estenderá a concessão até 2056.

Veja também