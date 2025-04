Aneel corrige e diz que já recebeu a proposta sobre transferência da Amazonas Energia

A- A+

A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) corrigiu a informação divulgada na terça-feira, 29, referente à Amazonas Energia. O órgão regulador informou que já recebeu uma proposta sobre a transferência de controle da Amazonas Energia, e não uma "contraproposta", como constou, em fala do diretor-geral da agência, Sandoval Feitosa.

Segundo ele, a Aneel já recebeu a proposta sobre a transferência de controle da Amazonas Energia para a Âmbar Energia, tema que está indefinido desde o ano passado.

Feitosa disse ter tido uma reunião recente com a Advocacia-Geral da União (AGU) e o Judiciário para tratar do assunto.

Ainda não há prazo para avaliação de novo processo sobre a transferência da Amazonas Energia no colegiado do órgão regulador.

"Está sendo avaliado. Tudo está acontecendo dentro do ritmo que foi definido com a Justiça Federal. Eu participei de outra reunião com o desembargador, junto com a AGU, porque a empresa, no caso, a Amazonas Energia, atrasou no envio da proposta, então nós estamos avaliando ainda", afirmou em conversa com jornalistas.

O diretor-geral já havia confirmado que o regulador poderia avaliar uma proposta de "meio-termo" para a Amazonas Energia entre o plano aprovado por determinação judicial e outro aprovado diretamente pela via regulatória. Ele apontou, por outro lado, que a Agência depende de sua série de encaminhamentos para analisar uma nova proposta de transferência de controle.

O plano aprovado via decisão judicial prevê flexibilizações que seriam cobertas pela Conta de Consumo de Combustíveis (CCC) em aproximadamente R$ 14 bilhões pelos próximos 15 anos, além de aporte de capital de R$ 6,5 bilhões para a redução do endividamento da Amazonas Energia.

Já a decisão tomada pela diretoria da Aneel, apenas no âmbito administrativo, aprovou a transferência do controle societário para a Âmbar Energia com previsão de aproximadamente R$ 8 bilhões em flexibilizações que seriam cobertas pela CCC pelos próximos 15 anos, além de aporte de capital de aproximadamente R$ 10 bilhões.

