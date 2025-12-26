Sex, 26 de Dezembro

Aneel define bandeira verde para janeiro, mas conta só diminuirá com hábitos de consumo conscientes

Durante o mês, não haverá cobrança adicional de taxas na conta de energia, mas consumidores devem ficar atentos aos eletrodomésticos e ao consumo para garantir a economia

Conta de energiaConta de energia - Foto: Neoenergia/Divulgação

A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) definiu a bandeira tarifária verde para o mês de janeiro de 2026, o que significa que não haverá cobrança adicional na conta de energia elétrica. A distribuidora explica que, apesar da bandeira positiva, o impacto real no orçamento familiar depende diretamente dos hábitos de consumo adotados no dia a dia.

Em Pernambuco, por exemplo, a Neoenergia afirma que, mesmo com a ausência de cobrança adicional, muitos consumidores precisam ficar atentos ao consumo para perceberem a redução na conta de luz, porque o período de verão, aliado às férias escolares, costuma elevar o consumo de energia nas residências.

A adoção de práticas simples de eficiência energética continua sendo fundamental para garantir a economia na conta de energia. O uso consciente dos equipamentos elétricos permite aproveitar melhor o momento de estabilidade do sistema.

Confira algumas dicas que podem ser adotadas durante o mês de janeiro para garantir a diminuição no valor da fatura:

*Com informações da assessoria
 

