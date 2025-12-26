A- A+

conta de energia Aneel define bandeira verde para janeiro, mas conta só diminuirá com hábitos de consumo conscientes Durante o mês, não haverá cobrança adicional de taxas na conta de energia, mas consumidores devem ficar atentos aos eletrodomésticos e ao consumo para garantir a economia

A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) definiu a bandeira tarifária verde para o mês de janeiro de 2026, o que significa que não haverá cobrança adicional na conta de energia elétrica. A distribuidora explica que, apesar da bandeira positiva, o impacto real no orçamento familiar depende diretamente dos hábitos de consumo adotados no dia a dia.

Em Pernambuco, por exemplo, a Neoenergia afirma que, mesmo com a ausência de cobrança adicional, muitos consumidores precisam ficar atentos ao consumo para perceberem a redução na conta de luz, porque o período de verão, aliado às férias escolares, costuma elevar o consumo de energia nas residências.

A adoção de práticas simples de eficiência energética continua sendo fundamental para garantir a economia na conta de energia. O uso consciente dos equipamentos elétricos permite aproveitar melhor o momento de estabilidade do sistema.

Confira algumas dicas que podem ser adotadas durante o mês de janeiro para garantir a diminuição no valor da fatura:

Computadores e eletrônicos: configure o modo de economia de energia e desligue o monitor quando não estiver em uso;

Carregadores: retire da tomada quando não estiver carregando aparelhos;

Ferro de passar: acumule roupas e passe tudo de uma vez, evitando ligar e desligar várias vezes;

Televisores e aparelhos de som: desligue na tomada em vez de deixar em “stand by”;

Máquina de secar: aproveite o calor natural do verão para secar roupas ao ar livre;

Ar-condicionado: utilize o ar-condicionado na temperatura de conforto, em torno de 23 graus, limpe filtros e verifique a instalação elétrica para evitar desperdícios;

Banho rápido: além de economizar água, diminui o tempo de uso do chuveiro elétrico;

Refrigeração: nunca coloque alimentos quentes diretamente na geladeira, pois isso força o motor a trabalhar mais. Além disso, evite colocar o eletrodoméstico ao lado do fogão ou onde exista forte incidência de raios solares.

*Com informações da assessoria



Veja também