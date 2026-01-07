Qua, 07 de Janeiro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalquarta07/01/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
BANDEIRA TARIFÁRIA

Aneel define calendário de acionamento de bandeira tarifária para 2026

Os primeiros meses de 2026 devem continuar com bandeira verde

Reportar Erro
Aneel define calendário de acionamento de bandeira tarifária para 2026Aneel define calendário de acionamento de bandeira tarifária para 2026 - Foto: Divulgação/Neoenergia Pernambuco

A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) anunciou nesta quarta-feira, 7, o calendário de acionamento das bandeiras tarifárias, mês a mês, para o ano de 2026. Com condições favoráveis de geração elétrica, em janeiro deste ano foi acionada a bandeira verde, indicando que não haverá custo adicional nas contas dos consumidores.

Os primeiros meses de 2026 devem continuar com bandeira verde, sem cobrança adicional. Porém, apesar das perspectivas positivas à frente, as projeções podem ser alteradas.

Além do risco hidrológico (GSF), gatilho para o acionamento das bandeiras mais caras, outro fator de peso é o aumento do Preço de Liquidação de Diferenças (PLD) - valor calculado para a energia a ser produzida em determinado período.

Leia também

• Itaipu vai investir R$ 1,5 bi em 2026 para manter tarifa no mesmo nível dos últimos dois anos

• Fluxo cambial total em 2025 fica negativo em US$ 33,316 bilhões, revela BC

• 509 outorgas de usinas solares e eólicas foram revogadas em 2025, a pedido das empresas, diz Aneel

O sistema de bandeira tarifária foi implementado em 2015 e sinaliza aos consumidores os custos reais da geração de energia elétrica por meio das cores das bandeiras tarifárias (verde, amarela ou vermelha).

Na segunda metade do ano já é vislumbrado grandes chances de uma prevalência da bandeira vermelha, com cobrança adicional entre R$ 4,46 e R$ 7,87 a cada 100 quilowatts-hora (kWh) consumidos, como mostrou o Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.

Veja calendário mês a mês
- Fevereiro: 30/01/2026

- Março: 27/02/2026

- Abril: 27/03/2026

- Maio: 24/04/2026

- Junho: 29/05/2026

- Julho: 26/06/2026

- Agosto: 31/07/2026

- Setembro: 28/08/2026

- Outubro: 25/09/2026

- Novembro: 30/10/2026

- Dezembro: 27/11/2026

- Janeiro/2027: 23/12/2026
 

Reportar Erro

Veja também

Newsletter