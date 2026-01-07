A- A+

BANDEIRA TARIFÁRIA Aneel define calendário de acionamento de bandeira tarifária para 2026 Os primeiros meses de 2026 devem continuar com bandeira verde

A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) anunciou nesta quarta-feira, 7, o calendário de acionamento das bandeiras tarifárias, mês a mês, para o ano de 2026. Com condições favoráveis de geração elétrica, em janeiro deste ano foi acionada a bandeira verde, indicando que não haverá custo adicional nas contas dos consumidores.

Os primeiros meses de 2026 devem continuar com bandeira verde, sem cobrança adicional. Porém, apesar das perspectivas positivas à frente, as projeções podem ser alteradas.

Além do risco hidrológico (GSF), gatilho para o acionamento das bandeiras mais caras, outro fator de peso é o aumento do Preço de Liquidação de Diferenças (PLD) - valor calculado para a energia a ser produzida em determinado período.

O sistema de bandeira tarifária foi implementado em 2015 e sinaliza aos consumidores os custos reais da geração de energia elétrica por meio das cores das bandeiras tarifárias (verde, amarela ou vermelha).

Na segunda metade do ano já é vislumbrado grandes chances de uma prevalência da bandeira vermelha, com cobrança adicional entre R$ 4,46 e R$ 7,87 a cada 100 quilowatts-hora (kWh) consumidos, como mostrou o Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.

Veja calendário mês a mês

- Fevereiro: 30/01/2026

- Março: 27/02/2026

- Abril: 27/03/2026

- Maio: 24/04/2026

- Junho: 29/05/2026

- Julho: 26/06/2026

- Agosto: 31/07/2026

- Setembro: 28/08/2026

- Outubro: 25/09/2026

- Novembro: 30/10/2026

- Dezembro: 27/11/2026

- Janeiro/2027: 23/12/2026



