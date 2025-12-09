A- A+

REAJUSTE Aneel define tarifa de Itaipu em US$ 17,66/kw ao mês; saldo da conta fica em R$ 714,9 milhões O patamar é o mesmo aplicado em 2024 e entrará em vigor a partir de 1º de janeiro de 2026

A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) aprovou hoje em US$ 17,66 por quilowatt (kw) por mês a tarifa de repasse da energia produzida pela usina hidrelétrica Itaipu Binacional para 2026. O patamar é o mesmo aplicado em 2024 e entrará em vigor a partir de 1º de janeiro de 2026. Na prática, é o valor a ser pago pelas distribuidoras cotistas para aquisição da energia da hidrelétrica.

Também foi informado que a conta de Itaipu, em 2025, terá resultado líquido de R$ 714,99 milhões. É esse valor que poderá ser revertido para diminuir a tarifa de energia de consumidores residenciais e rurais que tiveram consumo faturado inferior a 350 quilowatts-hora (KWh) em ao menos um mês.

A tarifa de Itaipu é chamada de Custo Unitário dos Serviços de Eletricidade (Cuse). Para os anos de 2024 e 2026 foi definido em US$ 19,28 kW/mês. Porém, está sendo aplicado para o consumidor brasileiro um valor menor após a utilização de diferentes instrumentos para evitar o patamar mais elevado.

Em 2024, foi comunicado que a Empresa Brasileira de Participações em Energia Nuclear e Binacional (ENBPar), responsável pela parte brasileira do empreendimento após a privatização da então Eletrobras, reporia a diferença com uma espécie de cashback.

Já em 2025 o governo teve que editar um decreto para destinar parte do bônus de Itaipu que reduziria a conta de luz dos consumidores brasileiros para cobrir o déficit de R$ 333 milhões na conta de comercialização da usina.

A transferência de recursos financeiros de Itaipu para a Conta de Comercialização de Energia Elétrica de Itaipu, no montante de US$ 285 milhões, será destinada a compensar o aumento da tarifa em 2026.



Veja também