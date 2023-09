A- A+

ONS Aneel diz que conclusões do ONS sobre apagão são "preliminares" e acompanha elaboração do relatório Relatório preliminar do ONS aponta falhas em usinas eólicas e solares

Depois de receber, do Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS), a minuta do Relatório de Análise de Perturbação (RAP), com informações sobre as principais causas do apagão que afetou vários estados brasileiros, em 15 de agosto último, a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) ressaltou que as informações ainda são preliminares. Em resposta ao Globo, a agência esclareceu que, apesar de o documento ainda não ser definitivo, já foram iniciadas diligências de fiscalização.

"As avaliações e conclusões contidas no relatório são ainda preliminares. A Agência está acompanhando a elaboração do relatório e já deu início às diligências de fiscalização", afirmou, em nota.

Na minuta enviada pelo ONS aos agentes do setor elétrico, na última segunda-feira, a explicação para o apagão foi que houve falha em equipamentos de controle de tensão de parques eólicos e solares, na linha de transmissão que liga Quixadá a Fortaleza, no Ceará. O equipamento deveria compensar a queda da tensão, mas não funcionou como esperado. O documento final será divulgado no próximo dia 17 de outubro.

Entre as recomendações contidas no RAP, o ONS propõe à Aneel a elaboração de novos procedimentos para envio e validação dos dados pelas usinas. Com a medida, será possível “assegurar reprodução fidedigna dos seus desempenhos em campo, tanto no processo de integração de novas usinas quanto em todo o ciclo de vida”.

O ONS também sugere que as usinas eólicas e solares enviem dados sobre os parques de geração, com documentação detalhada de equipamentos, modelos de simulação e validação dos dados. A execução das propostas deve ocorrer até janeiro de 2024.

Veja também

TECNOLOGIA E GAMES Meta AI, assistente de conversação similar ao ChatGPT, chegará para WhatsApp e Instagram