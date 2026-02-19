A- A+

Energia Aneel: edital do primeiro leilão de transmissão de 2026 será votado na próxima terça-feira O certame, previsto para 27 de março, tem previsão de R$ 3,31 bilhões em investimentos

A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) informou nesta quinta-feira (19) que na próxima terça-feira (24) será votado o edital do primeiro leilão de transmissão previsto para este ano, após consolidação de análise técnica do Tribunal de Contas da União (TCU). O certame, previsto para 27 de março, tem previsão de R$ 3,31 bilhões em investimentos.

Segundo as informações divulgadas na fase preliminar, serão cinco lotes leiloados para a construção e manutenção de 661 quilômetros em linhas de transmissão e de 2.400 mega-volt-ampères (MVA) em capacidade de transformação, além de cinco compensações síncronas (equipamentos que ajudam no controle de tensão).

O efeito prático poderá ser percebido com a diminuição dos cortes de geração de energia nas subestações que vão receber esses equipamentos.

Após a assinatura do contrato, as empresas vencedoras terão entre 42 e 60 meses para a conclusão das obras.

Serão 12 Estados beneficiados: Bahia, Ceará, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Santa Catarina, São Paulo e Sergipe.



