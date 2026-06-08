Seg, 08 de Junho

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalsegunda08/06/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
leilão

Aneel: EPP apresentou recurso após inabilitação de usinas no leilão de reserva

As empresas proponentes haviam negociado disponibilidade de potência via consórcios, com a Evolution Power Partners (EPP) como integrante e líder

Reportar Erro
Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) - Foto: Aneel/Divulgação

A Comissão de Leilões da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) informou nesta segunda-feira (8) que foi apresentado recurso contra a inabilitação dos consórcios liberados Evolution Power Partners (EPP), no âmbito do leilão de reserva de capacidade.

Um despacho do fim de maio foi desfavorável às seguintes centrais termelétricas: Altos I, Teresina EPP, Amarração EPP, Portinho BEP, Sergipe V, Aracati, Porto Norte Fluminense II C, Porto Norte Fluminense I B e, por fim, Santa Clara.

As empresas proponentes haviam negociado disponibilidade de potência via consórcios, com a Evolution Power Partners (EPP) como integrante e líder. A negativa da reguladora ocorreu porque, segundo nota técnica, não houve o preenchimento dos requisitos de habilitação econômico-financeira.

Leia também

• Aneel pede avaliação sobre divergência em volume de gás para usinas do leilão de reserva

• Comitê das agências diz que fiscalização da Aneel será afetada após bloqueio orçamentário

• Diretoria da Aneel aprova regulação inicial para a entrada de baterias no sistema elétrico

A Aneel é responsável pela análise dos documentos de habilitação apresentados pelos vencedores dos leilões de geração e venda de energia, com eventuais diligências para saneamento de falhas ou complementação de insuficiências nas informações prestadas.

A EPP defendeu junto à Aneel a habilitação dos projetos. Em caso contrário, foi apontado para a "possibilidade de habilitação individual de cada consórcio, até o limite da capacidade econômico-financeira". A empresa também solicitou que a questão seja avaliada pela diretoria colegiada da Agência reguladora.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter