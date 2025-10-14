Ter, 14 de Outubro

Aneel fará inspeção em subestação que pegou fogo e deu origem ao apagão em parte do país

Agência apura causas de interrupção de energia ocorrida nesta madrugada, com possível incêndio no Paraná

Sede da Aneel Sede da Aneel  - Foto: Aneel/Divulgação

A Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) informou que enviou ofícios às empresas envolvidas para esclarecer a interrupção no fornecimento de energia registrada às 0h32 desta terça-feira, que atingiu estados do Sistema Interligado Nacional (SIN). A agência informou que realizará ainda hoje uma inspeção in loco na subestação Bateias, no Paraná, para apurar as causas do incidente.

O Operador Nacional do Sistema (ONS) apontou preliminarmente que a causa provável do apagão teria sido um incêndio na subestação Bateias, localizada no Paraná.

Além da inspeção, a agência vai instaurar processos de fiscalização para definir responsabilidades dos agentes envolvidos.

Segundo dados do ONS, as regiões Norte, Nordeste, Sudeste e Centro-Oeste tiveram o fornecimento restabelecido em até 1h30, enquanto a região Sul retornou à normalidade 2h30 após o início da interrupção.

Governo realiza reunião para apurar apagão
Representantes do Ministério de Minas e Energia (MME), do Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) e da Aneel se reúnem nesta terça-feira para analisar o apagão que atingiu ao menos nove estados e o Distrito Federal na madrugada desta terça.

Segundo o MME, um incêndio em um reator da Subestação de Bateias, na região metropolitana de Curitiba, por volta de 0h32, provocou a interrupção no Sistema Interligado Nacional (SIN). A falha afetou milhões de consumidores, incluindo 937 mil em São Paulo e 450 mil no Rio de Janeiro, e durou entre oito minutos e uma hora, dependendo da região.

O ministro Alexandre Silveira afirmou que o problema está ligado à infraestrutura de transmissão e não à falta de energia. As causas do incêndio ainda estão sendo investigadas pelo MME e pelo ONS.

O ONS informou que realizará reuniões preliminares para elaborar o Relatório de Análise da Perturbação e acompanhar a recuperação do sistema.

