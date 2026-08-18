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ENERGIA

Aneel: Isa Energia poderá prestar serviço via baterias, com 10% do lucro para redução de tarifa

A empresa solicitou anuência prévia para a prestação desse tipo de serviço em 2024

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Aneel permitiu que a ue a Isa Energia Brasil preste serviços em soluções de eficiência energéticaAneel permitiu que a ue a Isa Energia Brasil preste serviços em soluções de eficiência energética - Foto: Marcello Casal jr/Agência Brasil

A diretoria da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) decidiu nesta terça-feira, 18, que a Isa Energia Brasil poderá prestar serviços em soluções de eficiência energética e uso racional de energia por meio da tecnologia Battery Energy Storage Systems (BESS).

A decisão foi unânime. Na prática, foi liberada, especificamente, a prestação dos serviços no âmbito da própria estrutura organizacional da companhia, sem necessidade de constituição de Sociedade de Propósito Específico.

Em 11 de novembro de 2025, a Isa Energia confirmou a caracterização desses serviços como "Serviços de Engenharia", com destinação do equivalente a 10% dos lucros auferidos no desenvolvimento da atividade para aliviar as tarifas de energia elétrica dos consumidores.
 

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Foi em 2024 que a Isa Energia solicitou anuência prévia para a prestação desse tipo de serviço. A empresa tem a obrigação contratual de submeter à Aneel um pedido de anuência prévia para o exercício de qualquer atividade atípica, ou seja, além daquelas outorgadas pelos contratos assinados com o Estado.

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