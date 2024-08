A- A+

LEILÃO Aneel aprova edital do segundo leilão de transmissão de 2024, com investimentos de R$ 3,35 bilhões O leilão busca contratar concessões de transmissão localizadas em seis estados

A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) aprovou, nesta terça-feira (27), o edital do segundo Leilão de Transmissão de 2024, destinado à construção, operação e manutenção de instalações de transmissão de energia. O certame na B3 ocorrerá no dia 27 de setembro e o edital será publicado na quarta-feira (28).

O leilão busca contratar concessões de transmissão localizadas nos estados da Bahia, Espírito Santo, Minas Gerais, Paraná, São Paulo e Santa Catarina, que comporão a Rede Básica do Sistema Interligado Nacional (SIN).

Com as inundações no estado do Rio Grande do Sul, a área técnica do Ministério de Minas e Energia (MME) solicitou a retirada do Lote 2 do edital, até que sejam concluídos os novos estudos para encaminhamento em um próximo leilão de transmissão. O setor já esperava essa decisão.

Serão licitados 784 km em novas linhas de transmissão e seccionamentos, tendo subestações com capacidade de 1.000 megavoltampère (MVA) - unidade de medida da potência elétrica aparente.

A perspectiva inicial era de 850 km em linhas de transmissão. Além disso, o vencedor do leilão deverá continuar a prestação de serviço público de empreendimentos em 162,9 km de extensão, com 300 MVA de capacidade das subestações.

Os investimentos são estimados em R$ 3,35 bilhões, com a expectativa de geração ou manutenção de aproximadamente 7 mil empregos durante a fase de implantação dos empreendimentos.

Neste mês, o Tribunal de Contas da União (TCU) - que fiscaliza os processos de desestatização e as concessões e permissões de serviço público - decidiu autorizar a continuidade de leilão de transmissão.

A corte de contas entendeu que, sob o ponto de vista formal, a Aneel atendeu aos requisitos previstos na instrução normativa (IN-TCU 81/2018) que trata do tema.

Veja também

NEGÓCIOS Com indicação de novo CEO, Vale se livrou de um 'peso', dizem analistas