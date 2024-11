Aneel libera bônus de R$ 1,3 bi de Itaipu para aliviar contas de luz em janeiro

A- A+

A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) decidiu nesta terça-feira liberar o bônus de Itaipu, no valor de R$ 1,3 bilhão, diretamente para contas de luz. Medida vai aliviar o preço das tarifas dos consumidores.

Segundo a agência, com a liberação do bônus, os descontos na conta de luz serão aplicados nas tarifas dos consumidores de janeiro de 2025.

Na semana passada o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, enviou um ofício orientando a Aneel a liberar o bônus. A intenção do governo era aliviar as contas de luz de dezembro deste ano, como tentativa de controlar a inflação e fazer o IPCA fechar o ano dentro do limite da meta de 4,5%.

No documento, Silveira ainda solicitou uma “avaliação criteriosa” sobre a decisão de qual bandeira tarifária será escolhida para os próximos meses, “considerando que houve configuração do período úmido, com melhora no nível de armazenamento dos reservatórios”. Governo tem a expectativa de que as contas de luz tenham bandeira verde em dezembro, ou seja, sem cobrança adicional.

O valor do bônus de Itaipu geralmente é estabelecido pela ANEEL até junho de cada ano, conforme a regulamentação da Agência. Neste ano, no entanto, o processo foi suspenso a pedido do Ministério de Minas e Energia, que avaliou destinar os recursos para a população atingida pelas enchentes no Rio Grande do Sul, em abril e maio.

