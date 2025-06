A- A+

ENERGIA Aneel mantém bandeira vermelha nas contas de luz em julho Com medida, contas de energia elétrica continuarão recebendo adicional de R$ 4,46 para cada 100 quilowatts-hora (kWh) consumidos

A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) informou nesta sexta-feira que irá manter o acionamento da Bandeira Vermelha, no patamar 1, para o mês de julho de 2025. É a mesma sinalização que ocorreu em junho.

Isso significa que as contas de energia elétrica continuarão recebendo adicional de R$ 4,46 para cada 100 quilowatts-hora (kWh) consumidos.

Segundo a agência, a continuidade do cenário de chuvas abaixo da média em todo o país reduz a geração de energia por hidrelétricas. "Esse quadro tende a elevar os custos de geração de energia, devido à necessidade de acionamento de fontes mais onerosas para geração, como as usinas termelétricas", acrescenta a agência.

O sistema de bandeiras tarifárias foi criado pela Aneel em 2015 para indicar, aos consumidores, os custos da geração de energia no Brasil. Ele reflete o custo variável da produção de energia, considerando fatores como a disponibilidade de recursos hídricos, o avanço das fontes renováveis, bem como o acionamento de fontes de geração mais caras como as termelétricas.

"Com o acionamento da bandeira vermelha patamar 1, a Aneel reforça a importância da conscientização e do uso responsável da energia elétrica. A economia de energia também contribui para a preservação dos recursos naturais e para a sustentabilidade do setor elétrico como um todo", diz o órgão.

