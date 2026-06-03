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Energia Aneel pede avaliação sobre divergência em volume de gás para usinas do leilão de reserva ATGás apontou para divergência entre os volumes de gás natural inicialmente comunicado e os volumes constantes no termo de compromisso dos titulares das usinas com transportadoras de gás natural

A Comissão de Leilões da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) encaminhou à Empresa de Pesquisa Energética (EPE) um pedido de avaliação sobre a eventual divergência de dados relativos ao volume de gás natural que as usinas termelétricas precisam para operar com capacidade máxima, no âmbito do leilão de reserva de capacidade. O ofício foi encaminhado na noite de ontem.



A Associação de Empresas de Transporte de Gás Natural por Gasoduto (ATGás) apontou para divergência entre os volumes de gás natural inicialmente comunicado e os volumes constantes no termo de compromisso dos titulares das usinas com transportadoras de gás natural. A diferença informada foi de 4,8 milhões de m3/dia.

A assinatura do termo de compromisso é condição necessária para a formalização do contrato no âmbito do certame. "Tendo em vista as competências dessa EPE, solicitamos avaliação dessa correspondência e, se for o caso, encaminhe os novos volumes a serem respeitados pelas adjudicatárias do Leilão", aponta o ofício da Comissão.



A diretoria da Aneel aprovou a homologação dos produtos de 2026 do leilão de reserva de capacidade, que abrange usinas termelétricas. A formalização abrange 13 unidades geradoras, de diferentes companhias.

Os produtos com entrega para os próximos anos terão homologação votada em outra data, dentro do cronograma previsto em edital, se não houver eventual suspensão. O início de suprimento está previsto para 1º de agosto de 2026.

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