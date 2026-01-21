A- A+

SUSPENSÃO Aneel suspende operação de uma das turbinas da usina Porto Colômbia, da Axia Energia Segundo a área técnica, a Axia postergou por três vezes a previsão de retomada da unidade

A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) suspendeu a operação de uma das turbinas da usina hidrelétrica Porto Colômbia, da Axia Energia (antiga Eletrobras). A decisão foi publicada em despacho no Diário Oficial da União desta quarta-feira, 21.

A medida atinge a unidade geradora 04, de 80 megawatts (MW), que está indisponível desde março de 2024 para modernização motivada por três ocorrências graves em seu gerador entre dezembro de 2022 e novembro de 2023.

Segundo a área técnica, a Axia postergou por três vezes a previsão de retomada da unidade, e agora estima que o fará em 24 de maio deste ano.

Em nota técnica, a Aneel lembra que, para os casos de indisponibilidade decorrente de modernização, a regra permite expurgo de até 12 meses, mas no caso em específico, o período já foi superado, de modo que foi aplicada a suspensão operacional.

A agência reguladora afirma ainda que a medida não possui viés punitivo e que, tão logo os reparos sejam concluídos e a disponibilidade retomada, a condição de operação comercial poderá ser restabelecida mediante solicitação da empresa.

A usina Porto Colômbia soma 320 MW de potência e fica nas cidades de Planura, em Minas Gerais, e Guaíra, em São Paulo. Ela está operacional desde junho de 1973 e gera a partir do Rio Grande.



