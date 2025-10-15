A- A+

apagão Aneel vistoria subestação que causou apagão; técnicos também vão apurar atuação do ONS Inspeção marca início das investigações sobre o que levou ao apagão da madrugada desta terça

Técnicos da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) realizaram nesta quarta-feira a ação de fiscalização à subestação no Paraná onde foi registrada uma falha que levou a um apagão em todo o país na madrugada desta terça.

A inspeção no local marca o início das investigações da Agência sobre as causas da interrupção no fornecimento de energia e as responsabilidades dos agentes envolvidos.

Em nota divulgada nesta quarta, a Aneel diz que também enviou uma equipe para ir na base do Operador Nacional do Sistema (ONS) em Florianópolis apurar sobre a atuação do operador no apagão.

Durante as investigações, que se iniciam nesta quarta, os técnicos vão examinar se a falha foi da empresa responsável pela transmissão de energia, ou do ONS.

As informações obtidas a partir desta quarta vão subsidiar o Relatório de Análise de Perturbação (RAP), que é feito pelo ONS em colaboração com a Aneel. O documento fará uma análise detalhada do ocorrido e as causas que levaram ao apagão.

Os agentes da Aneel vão examinar, por exemplo, fatores como a manutenção do reator onde foi iniciado o incêndio.

Além disso, os técnicos também vão avaliar se o sistema de isolamento do defeito funcionou adequadamente, e por fim, se houve falha de proteção de algum equipamento que levou a falha à se espalhar para os outros sistemas.

Estações e subestações contam com sistemas do tipo para evitar que os defeitos causem o efeito dominó no resto do sistema elétrico, levando a apagões em diversas regiões, como aconteceu na última madrugada.

